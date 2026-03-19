Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует отказываться от системы видеопомощи арбитрам (ВАР), но намерен внести в нее изменения.

По информации The Independent, УЕФА хочет сохранить ВАР, но при этом упростить и оптимизировать ее работу. Союз планирует пересмотреть подход к использованию системы в Лиге чемпионов и других турнирах, сократив необходимость в «микроскопических» вмешательствах.

Роберто Розетти, глава судейского департамента УЕФА, планирует провести встречу с представителями ведущих европейских лиг, включая Английскую премьер-лигу, после завершения чемпионата мира 2026 года. Цель встречи — добиться более согласованной и последовательной работы ВАР в разных турнирах, чтобы уменьшить недовольство болельщиков и критиков этой технологии.

Так, например, в отношении угловых УЕФА планирует применять ВАР только в тех случаях, когда решение можно принять быстро — до возобновления игры и без задержек.