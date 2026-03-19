Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о матче против «Спартака»(0:1) в Кубке России.

«Сегодня у меня ничего не получилось. Всю борьбу проиграл, в первом тайме не реализовал, непонятно чего сделал. Так бывает. Не всегда залетает. Главное, что прошли дальше.

Дальше "Краснодар"? Дальше вообще-то "Зенит" в РПЛ. Попытаемся переломить историю матчей с "Краснодаром", — цитирует Тюкавина "Чемпионат".

Первая игра завершилась с результатом 5:2 в пользу "Динамо". В итоге подопечные Ролана Гусева пробились в финал турнира, где сыграют против "Краснодара". "Спартак" же продолжит борьбу за титул через Путь регионов.