Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России
«Крылья Советов»: Кокарев, Ороз, Божин, Чернов, Печенин, Рассказов, Ахметов, Бабкин, Костанца, Олейников, Чинеду.
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Рамирес, Пруцев, Годяев, Батраков, Руденко, Мялковский, Комличенко.
Матч между командами состоится на «Солидарность-Арене» в Самаре, начало — в 18:30 мск.