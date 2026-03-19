Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о выступлении ЦСКА после зимней паузы.

Кирилл Глебов — игрок ЦСКА globallookpress.com

«Я бы не сказал, что у ЦСКА какая-то бездарная игра или кризис. Однако старт весны хуже не придумаешь с тремя поражениями в чемпионате и вылетом из Кубка. При этом было хорошее усиление зимой. Казалось бы, все должно было быть по-другому и ЦСКА должен был бороться за чемпионство. Сейчас самое главное — вернуться обратно. Эксперты уже отправляют Челестини в отставку, а два месяца назад пели дифирамбы. Я смотрю с другой колокольни — с футбольной точки зрения. Пожелал бы ЦСКА вернуться к хорошей форме — все для этого есть. Они это доказали в первом круге. Сейчас какая-то черная полоса», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

ЦСКА проиграл в четырех из пяти последних встреч во всех турнирах. «Армейцы» занимают 5-е место в РПЛ с 36 очками после 21-го тура, а также сыграют во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России с победителем матча «Крылья Советов» — «Локомотив».