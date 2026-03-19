Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о выступлении ЦСКА после зимней паузы.

Кирилл Глебов — игрок ЦСКА globallookpress.com

«Я бы не сказал, что у ЦСКА какая-то бездарная игра или кризис.  Однако старт весны хуже не придумаешь с тремя поражениями в чемпионате и вылетом из Кубка.  При этом было хорошее усиление зимой.  Казалось бы, все должно было быть по-другому и ЦСКА должен был бороться за чемпионство.  Сейчас самое главное — вернуться обратно.  Эксперты уже отправляют Челестини в отставку, а два месяца назад пели дифирамбы.  Я смотрю с другой колокольни — с футбольной точки зрения.  Пожелал бы ЦСКА вернуться к хорошей форме — все для этого есть.  Они это доказали в первом круге.  Сейчас какая-то черная полоса», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

ЦСКА проиграл в четырех из пяти последних встреч во всех турнирах.  «Армейцы» занимают 5-е место в РПЛ с 36 очками после 21-го тура, а также сыграют во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России с победителем матча «Крылья Советов» — «Локомотив».