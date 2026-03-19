В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций итальянская «Фиорентина» на выезде переиграла польский «Ракув» со счетом 2:1.
На голы Кароля Струского на 46-й минуте встречи гости ответили точными ударами Шера Н'Дура на 69-й минуте и Марина Понгранчича на 90+7-й минуте.
Результат матча
РакувЧенстохова1:1ФиорентинаФлоренция
1:0 Кароль Струски 46' 1:1 Шер Ндур 68'
Ракув: Оливир Зых, Богдан Раковицан, Стратос Сварнас, Фран Тудор (Ариэль Мосур 19'), Майкл Амейав, Кароль Струски (Марко Булат 79'), Оскар Репка, Жеан Карлос Силва (Adriano Luis Amorim Santos 79'), Патрик Макух (Леонардо Роша 79'), Джонатан Брёут Брунес, Ivi
Фиорентина: Оливер Кристенсен, Фабьяно Паризи, Лука Раньери, Пьетро Комуццо, Якопо Фаццини (Робин Гозенс 61'), Джек Харрисон (Роландо Мандрагора 90'), Шер Ндур, Николо Фаджоли (Альберт Гудмундссон 90'), Джованни Фаббиан, Мойзе Кин (Роберто Пикколи 61'), Dodo
Жёлтые карточки: Джонатан Брёут Брунес 85', Леонардо Роша 85' — Шер Ндур 85'
Таким образом, «Фиорентина» по сумме двух встречи выиграла 4:2 и пробилась в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против победителя пары АЕК Ларнака — «Кристал Пэлас».