В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций итальянская «Фиорентина» на выезде переиграла польский «Ракув» со счетом 2:1.

На голы Кароля Струского на 46-й минуте встречи гости ответили точными ударами Шера Н'Дура на 69-й минуте и Марина Понгранчича на 90+7-й минуте.

Результат матча

Ракув Ченстохова 1:1 Фиорентина Флоренция

1:0 Кароль Струски 46' 1:1 Шер Ндур 68'

Ракув: Оливир Зых, Богдан Раковицан, Стратос Сварнас, Фран Тудор ( Ариэль Мосур 19' ), Майкл Амейав, Кароль Струски ( Марко Булат 79' ), Оскар Репка, Жеан Карлос Силва ( Adriano Luis Amorim Santos 79' ), Патрик Макух ( Леонардо Роша 79' ), Джонатан Брёут Брунес, Ivi

Фиорентина: Оливер Кристенсен, Фабьяно Паризи, Лука Раньери, Пьетро Комуццо, Якопо Фаццини ( Робин Гозенс 61' ), Джек Харрисон ( Роландо Мандрагора 90' ), Шер Ндур, Николо Фаджоли ( Альберт Гудмундссон 90' ), Джованни Фаббиан, Мойзе Кин ( Роберто Пикколи 61' ), Dodo

Жёлтые карточки: Джонатан Брёут Брунес 85', Леонардо Роша 85' — Шер Ндур 85'