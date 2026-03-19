«Ноттингем Форест» одержал победу над «Мидтьюлланном» (2:1, 3:0 по пен.) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

В основное время матча у английской команды голы забили Николас Домингес на 41-й минуте и Райан Йейтс на 52-й минуте.

Единственный гол у «Мидтьюлланна» записал на свой счет Мартин Эрлич на 69-й минуте.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Ноттингем Форест». Победный удар на счету Неко Уильямса.

Результат матча Мидтьюлланн Хернинг 1:2 Ноттингем Форест Ноттингем 0:1 Николас Домингес 41' 0:2 Райан Йейтс 52' 1:2 Мартин Эрлич 69' 1:3 Неко Уильямс 118' пен. 1:4 Ибраим Сангаре 118' пен. 1:5 Морган Гиббз-Уайт 118' пен. Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Усман Дяо ( Адам Габриэл 91' ), Мартин Эрлич, Мадс Бек, Виктор Бак, Дарио Осорио ( Эдвард Чилуфя 103' ), Педро Браво, Филип Биллинг ( Арал Шимшир 46' ), Вальдемар Бюсков, Дениль Кастильо, Хуниор Брумадо ( Чхо Кю Сун 56' ) Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Морато, Зак Эбботт, Никола Миленкович ( Морган Гиббз-Уайт 61' ), Омари Хатчинсон ( Неко Уильямс 61' ), Джеймс Макати ( Эллиот Андерсон 75' ), Райан Йейтс, Николас Домингес ( Ибраим Сангаре 91' ), Лоренцо Лукка, Дилан Баква ( Ола Эйна 75' ), Дан Ндой ( Мурилло 61' ) Жёлтые карточки: Хуниор Брумадо 51', Дарио Осорио 71', Педро Браво 88', Мартин Эрлич 102' — Мурилло 94', Эллиот Андерсон 114'

Статистика матча 3 Удары в створ 8 6 Удары мимо 9 52 Владение мячом 48 4 Угловые удары 11 1 Офсайды 5 22 Фолы 16

По сумме двух встреч «Ноттингем Форест» (0:1, 2:1, 3:0 по пен.) пробился в четвертьфинал Лиги Европы, а «Мидтьюлланн» завершил свое выступление на турнире.