«Ноттингем Форест» одержал победу над «Мидтьюлланном» (2:1, 3:0 по пен.) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
В основное время матча у английской команды голы забили Николас Домингес на 41-й минуте и Райан Йейтс на 52-й минуте.
Единственный гол у «Мидтьюлланна» записал на свой счет Мартин Эрлич на 69-й минуте.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Ноттингем Форест». Победный удар на счету Неко Уильямса.
Результат матча
МидтьюлланнХернинг1:2Ноттингем ФорестНоттингем
0:1 Николас Домингес 41' 0:2 Райан Йейтс 52' 1:2 Мартин Эрлич 69' 1:3 Неко Уильямс 118' пен. 1:4 Ибраим Сангаре 118' пен. 1:5 Морган Гиббз-Уайт 118' пен.
Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Усман Дяо (Адам Габриэл 91'), Мартин Эрлич, Мадс Бек, Виктор Бак, Дарио Осорио (Эдвард Чилуфя 103'), Педро Браво, Филип Биллинг (Арал Шимшир 46'), Вальдемар Бюсков, Дениль Кастильо, Хуниор Брумадо (Чхо Кю Сун 56')
Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Морато, Зак Эбботт, Никола Миленкович (Морган Гиббз-Уайт 61'), Омари Хатчинсон (Неко Уильямс 61'), Джеймс Макати (Эллиот Андерсон 75'), Райан Йейтс, Николас Домингес (Ибраим Сангаре 91'), Лоренцо Лукка, Дилан Баква (Ола Эйна 75'), Дан Ндой (Мурилло 61')
Жёлтые карточки: Хуниор Брумадо 51', Дарио Осорио 71', Педро Браво 88', Мартин Эрлич 102' — Мурилло 94', Эллиот Андерсон 114'
По сумме двух встреч «Ноттингем Форест» (0:1, 2:1, 3:0 по пен.) пробился в четвертьфинал Лиги Европы, а «Мидтьюлланн» завершил свое выступление на турнире.