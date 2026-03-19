В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Галатасарай» с результатом 4:0.
Открыл счет в этой игре Доминик Собослаи на 25-й минуте, удвоил преимущество хозяев Юго Экитике на 52-й минуте, а Райан Гравенберх на 53-й минуте довел результат до разгромного. Мохамед Салах на 62-й минуте установил окончательный счет на табло.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль4:0ГалатасарайСтамбул
1:0 Доминик Собослаи 25' 2:0 Уго Экитике 51' 3:0 Райан Гравенберх 53' 4:0 Мохамед Салах 62'
Ливерпуль: Алисон, Жереми Фримпонг (Кёртис Джонс 67'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх (Treymaurice Nyoni 89'), Мохамед Салах (Коди Матес Гакпо 74'), Доминик Собослаи, Флориан Вирц (Федерико Кьеза 89'), Уго Экитике (Рио Нгумоха 89')
Галатасарай: Угурджан Чакыр, Исмаил Якобс, Абдюлькерим Бардакджи (Эрен Эврен Эльмалы 73'), Уилфрид Синго, Саша Боэ (Ноа Ланг 46'), Габриэл Сара, Роланд Шаллаи, Марио Лемина, Лукас Торрейра (Юнус Акгюн 60'), Виктор Осимхен (Лерой Зане 46'), Baris Alper Yilmaz
Таким образом, по сумме двух матчей «Ливерпуль» победил с результатом 4:1 и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «ПСЖ».