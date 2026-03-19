В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Галатасарай» с результатом 4:0.

Открыл счет в этой игре Доминик Собослаи на 25-й минуте, удвоил преимущество хозяев Юго Экитике на 52-й минуте, а Райан Гравенберх на 53-й минуте довел результат до разгромного. Мохамед Салах на 62-й минуте установил окончательный счет на табло.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Галатасарай Стамбул 1:0 Доминик Собослаи 25' 2:0 Уго Экитике 51' 3:0 Райан Гравенберх 53' 4:0 Мохамед Салах 62' Ливерпуль: Алисон, Жереми Фримпонг ( Кёртис Джонс 67' ), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх ( Treymaurice Nyoni 89' ), Мохамед Салах ( Коди Матес Гакпо 74' ), Доминик Собослаи, Флориан Вирц ( Федерико Кьеза 89' ), Уго Экитике ( Рио Нгумоха 89' ) Галатасарай: Угурджан Чакыр, Исмаил Якобс, Абдюлькерим Бардакджи ( Эрен Эврен Эльмалы 73' ), Уилфрид Синго, Саша Боэ ( Ноа Ланг 46' ), Габриэл Сара, Роланд Шаллаи, Марио Лемина, Лукас Торрейра ( Юнус Акгюн 60' ), Виктор Осимхен ( Лерой Зане 46' ), Baris Alper Yilmaz

Статистика матча 16 Удары в створ 1 10 Удары мимо 2 62 Владение мячом 38 6 Угловые удары 2 3 Офсайды 0 15 Фолы 7

Таким образом, по сумме двух матчей «Ливерпуль» победил с результатом 4:1 и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «ПСЖ».