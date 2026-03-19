Полузащитник «Галатасарая», Ноа Ланг, сообщил об успешном завершении операции после травмы пальца, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который завершился со счетом 0:4.

Во время игры, состоявшейся 18 марта в Ливерпуле, на 76-й минуте Ланг столкнулся с рекламным щитом и порезал палец. У футболиста началось сильное кровотечение, и его унесли с поля на носилках. На фотографиях, опубликованных позже, было видно, что часть пальца Ланга оказалась серьезно повреждена.

Ноа Ланг выступает за «Галатасарай» по арендному соглашению с «Наполи». До этого он играл за «Аякс», «Твенте», ПСВ и «Брюгге».