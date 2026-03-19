Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков подвел итоги противостояния «бело-голубых» со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Пабло Солари globallookpress.com

«"Динамо" играло по счету, имея большой гандикап. Нужно было особое внимание уделить обороне. "Спартак" должен был раскрываться, больше атаковать, и он пытался это делать. Но мы видим все‑таки, что уровень атакующих футболистов "красно‑белых" не позволяет отыгрывать такое преимущество, какое было у "Динамо". Они проиграли это противостояние в первом матче, когда "бело‑голубые" крупно победили. Второй матч стал практически формальностью. После забитого гола надежда замаячила, но видно было, что не хватает мастерства именно в завершающей части атаки. Они пытались, были у штрафной, но что‑то действительно опасное и конкретное за время, которое у них было, не позволил воплотить в жизнь уровень мастерства футболистов», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

«Динамо» вышло в финал Пути РПЛ, обыграв «Спартак» по сумме двух встреч с общим счетом 5:3 (5:2 дома и 0:1 в гостях). «Бело-голубые» сыграют на следующей стадии с «Краснодаром».

«Спартак» продолжит выступление в национальном кубке в Пути регионов, где сыграет против «Зенита» во втором этапе полуфинала турнира.