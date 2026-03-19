В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своём поле разгромила «Аталанту» со счётом 4:1, а один из голов в этом матче был на счету форварда мюнхенцев Гарри Кейна.

Для 32‑летнего нападающего этот мяч стал 50‑м по счёту в главном европейском турнире. Это лучший показатель среди английских футболистов.

Всего за «Баварию» в Лиге чемпионов Кейн забил 28 мячей в 34 играх.

В этом сезоне нападающий сыграл за немецкий клуб 39 матчей, забил в них 47 голов и отдал 5 голевых передач. В составе «Баварии» Кейн выступает с 2023 года.