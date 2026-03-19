Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о выступлении команды после зимней паузы.

«"Динамо" не ошиблось с выбором Гусева? Конечно, они правильно сделали, утвердив Гусева: человек уже здесь работал и знает, что происходит внутри команды, все сильные и слабые стороны футболистов, что сейчас и приносит результат. Так что на данном этапе они не ошиблись, но надо смотреть вдолгую.

Какое место займет "Динамо"? Команда смотрится сейчас хорошо. Если они продолжат в том же духе, то есть прекрасная возможность зацепиться за пятерку. Но за медали бороться уже будет слишком трудно: очень большой задел у первой тройки», — цитирует Граната «Матч ТВ».

«Динамо» одержало три победы в РПЛ после возобновления чемпионата и вышло в финал Пути РПЛ Кубка России.

«Бело-голубые» с 30 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице.