Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов высказался о проходе своей команды в финал Кубка России Пути РПЛ.

Напомним, что по сумме двух встреч (5:2 и 0:1) «бело-голубые» одолели «Спартак». В финале Кубка России Пути РПЛ московское «Динамо» сыграет против «Краснодара».

«Первый тайм прошел без моментов. Во втором тайме "Спартак" сел на наши ворота. Они пытались играть флангами. Мы пропустили, но правильно среагировали, не начали паниковать. Разница мячей помогла пройти дальше. Мы хотели выиграть матч. Разница в три мяча лезла в голову. Но мы всё равно выходили играть на победу.

Я пропустил. Мог сыграть лучше. Разберем это с тренером. Но там, где я мог сработать, я это сделал.

Матч с "Краснодаром"? Мы способны сейчас пройти любую команду. За счет правильной работы на сборах. Нам по силам выиграть Кубок России, мы идем за этим и хотим этого», — передает слова Расулова «Матч ТВ».