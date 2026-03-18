Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался об игре команды после зимнего перерыва.

«У команды психологический кризис, спад, связанный с тем, что неудачно начали весеннюю часть чемпионата. И несдержанность футболистов, получают неоднократно красные карточки, подводят команду и болельщиков.

Сможет ли ЦСКА реабилитироваться? Я думаю, чтобы сохранить лицо, нужно побороться за попадание в призовую тройку. Поэтому еще всё впереди, вся борьба.

Рано ли говорить об отставке Челестини? Если процесс примет лавинообразный характер, поражения продолжатся, то только тогда нужно будет принимать решение. Сейчас пока для этого нет веских оснований», — цитирует Хомуху «Матч ТВ».

ЦСКА одержал одну победу в последних пяти матчах после возобновления сезона. «Армейцы» с 36 очками занимают пятое место в РПЛ, а также вылетели из Пути РПЛ Кубка России от «Краснодара».