Форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия подвел итоги ответного матча с «Челси» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

25-летний грузин за две игры с лондонцами смог забить три гола.

«Забить три гола в ворота "Челси" — это фантастика. Мы должны продолжать в том же духе и усердно работать. Для нас важен каждый матч. Я стараюсь играть одинаково в каждой встрече», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

«ПСЖ» сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль». Первую игру турецкий клуб выиграл дома со счетом 1:0.