Бывший вратарь сборной Франции Себастьян Фрей высказался об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Когда Сафонов только перешел в "ПСЖ", мало кто мог представить, что он станет основным голкипером. Казалось, что он будет вторым номером.

Сейчас можно точно сказать, что Сафонов заслужил место в стартовом составе "ПСЖ". Конечно, уход Доннаруммы этому поспособствовал, но Матвей выиграл конкуренцию у сильного французского вратаря Шевалье. Стоит уважать Сафонова за его трудолюбие и упорство», — цитирует Фрея «Советский спорт».

27-летний вратарь провел одиннадцатый матч подряд в основном составе парижан в текущем сезоне.