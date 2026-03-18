Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в Кубке России.

Игорь Дивеев

«Когда была игра со "Спартаком", я болел.  Сегодня нога чуть устала, но всё хорошо.  Мы понимали, что соперник будет делать.  Просто у них в начале матча вышли три высокорослых игрока.  Было понятно, что будут играть длинными передачами.  Знали, что нужно делать.  Если смотреть с нашей стороны, надо было реализовывать больше моментов.  Были хорошие моменты, когда могли решить.  Надо реализовывать моменты, которые есть», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

По итогам встречи «Зенит» пробился в полуфинал Кубка России Пути регионов, а махачкалинское «Динамо» завершило свое выступление на турнире.