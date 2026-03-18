Сможет ли «Барселона» на своем поле пройти «Ньюкасл»?

В среду, 18 марта, «Барселона» примет на своем поле «Ньюкасл» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра между ними завершилась со счетом 1:1. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21' А вот и первая замена в матче: Эрик Гарсия («Барселона») получил травму и покинул поле, вместо него вышел Рональд Араухо!

20' Жоау Канселу («Барселона») попытался пройти в одиночку, но защитники гостей разобрались с ним.

18' Г-ООООООООО-Л! «Барселона» — 2:1! Марк Берналь! Жерар Мартин сбросил головой по линии вратарской под удар Берналю и тот с двух метров поразил ворота!

17' Жоэлинтон («Ньюкасл») задержал руками Ламина Ямаля («Барселона») и получил заслуженную желтую карточку!

16' Страсти на поле закипают — судьи общаются не только с игроками. но и стренерами команд.

15' Г-ООООООООО-Л! «Ньюкасл» — 1:1! Энтони Эланга! Льюис Холл выдал шикарную передачу с левого фланга и вывел один на один с вратарем Элангу — тот пробил точно низом!

Статистика матча 2 Удары в створ 2 61 Владение мячом 39 1 Угловые удары 1 3 Фолы 4

13' Аарон Рамсдейл («Ньюкасл») мощно пробил штрафной со своей половины поля, но партнеры по команде не смогли зацепиться за мяч.

12' Роберт Левандовски («Барселона») помог отбиться своим партнерам — он вынес мяч головой после подачи со стандарта.

11' Марк Берналь («Барселона») неаккуратно сыграл в подкате и это опасный штрафной для гостей.

10' Энтони Гордон («Ньюкасл») нарушил правила на чужой половине поля, хозяева быстро разыграли этот стандарт.

08' Фермин Лопес («Барселона») вышел один на один с голкипером, но Аарон Рамсдейл («Ньюкасл») спас свою команду!

06' Г-ООООООООО-Л! «Барселона» — 1:0! Диас Рафинья! Фермин Лопес сыграл накоротке с Рафиньей и тот с угла штрафной отправил мяч точно в угол ворот!

06' Аарон Рамсдейл («Ньюкасл») поймал мяч в руки после навеса с углового.

05' Диас Рафинья («Барселона») прорвался к воротам соперника и заработал угловой для своей команды.

04' Мяч докатился до Аарона Рамсдейла («Ньюкасл»), то не рискуя выбил его сильно на чужую половину поля.

03' Дэн Бёрн («Ньюкасл») оказался первым на отскоке и пробил с линии штрафной — мяч намертво в руки поймал Жоан Гарсия («Барселона»).

02' Сандро Тонали («Ньюкасл») навесил в штрафную со стандарта, но мяч был выбит Пау Кубарси («Барселона»).

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Барселона» — «Ньюкасл» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Камп Ноу». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

20:40 Сегодня в Барселоне ясная погода, во время матча температура будет около +13℃.

20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:30 Главным арбитром встречи назначен Франсуа Летексье из Франции.

20:25 Сегодняшний матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», который вмещает 99 354 зрителей.

20:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ньюкасл». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Барселона»: Гарсия Жоан, Гарсия Эрик, Кубарси Пау, Мартин Жерар, Канселу Жоау, Педри, Берналь Марк, Ямаль Ламин, Лопес Фермин, Рафинья Диас, Левандовски Роберт.

«Ньюкасл»: Рамсдейл Аарон, Триппьер Киран, Тиав Малик, Бёрн Дэн, Холл Льюис, Рэмзи Джейкоб, Тонали Сандро, Жоэлинтон, Эланга Энтони, Гордон Энтони, Барнс Харви.

«Барселона»

«Барселона» завершила общий этап Лиги чемпионов в ТОП-8, поэтому избежала дополнительного испытания в 1/16 финала. Каталонская команда занималась внутренними делами и спокойно ждала соперника в 1/8 финала. Благо что в Ла Лиге «сине-гранатовым» было что делать — там у них ожесточенная борьба за чемпионство.

В чемпионате Испании дела у «Барселоны» идут неплохо — команда занимает первое место в турнирной таблице на 4 очка опережая ближайшего преследователя («Реал Мадрид»). В последнем туре Ла Лиги, накануне матча с «Ньюкаслом», каталонская команда уверенно обыграла на своем поле «Севилью» (5:2).

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» неплохо провел общий этап Лиги чемпионов, заняв 12-е место, которое отправило его в стадию 1/16 финала. В этом раунде английский клуб сражался с «Карабахом». На выезде «сороки» разгромили соперника со счетом 6:1, а затем на своем поле закрепили все это более скромной победой (3:2).

В английской Премьер-лиге у «Ньюкасла» не все оптимистично — команда занимает лишь девятое место и не попадает на следующий сезон в еврокубки. От еврокубковой зоны отставание составляет 7 очков, что довольно много при нынешней плотности результатов. В последнем туре АПЛ «Ньюкасл» на выезде обыграл «Челси» (1:0).

Личные встречи

Между собой эти соперники играли на общей стадии Лиги чемпионов нынешнего сезона и тогда «Барселона» победила в гостях со счетом 2:1. В первом матче 1/8 финала, который также прошел в Англии, соперники разошлись миром (1:1).

