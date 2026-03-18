В среду, 18 марта, «Барселона» примет на своем поле «Ньюкасл» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра между ними завершилась со счетом 1:1. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
21' А вот и первая замена в матче: Эрик Гарсия («Барселона») получил травму и покинул поле, вместо него вышел Рональд Араухо!
20' Жоау Канселу («Барселона») попытался пройти в одиночку, но защитники гостей разобрались с ним.
18' Г-ООООООООО-Л! «Барселона» — 2:1! Марк Берналь! Жерар Мартин сбросил головой по линии вратарской под удар Берналю и тот с двух метров поразил ворота!
17' Жоэлинтон («Ньюкасл») задержал руками Ламина Ямаля («Барселона») и получил заслуженную желтую карточку!
16' Страсти на поле закипают — судьи общаются не только с игроками. но и стренерами команд.
15' Г-ООООООООО-Л! «Ньюкасл» — 1:1! Энтони Эланга! Льюис Холл выдал шикарную передачу с левого фланга и вывел один на один с вратарем Элангу — тот пробил точно низом!
13' Аарон Рамсдейл («Ньюкасл») мощно пробил штрафной со своей половины поля, но партнеры по команде не смогли зацепиться за мяч.
12' Роберт Левандовски («Барселона») помог отбиться своим партнерам — он вынес мяч головой после подачи со стандарта.
11' Марк Берналь («Барселона») неаккуратно сыграл в подкате и это опасный штрафной для гостей.
10' Энтони Гордон («Ньюкасл») нарушил правила на чужой половине поля, хозяева быстро разыграли этот стандарт.
08' Фермин Лопес («Барселона») вышел один на один с голкипером, но Аарон Рамсдейл («Ньюкасл») спас свою команду!
06' Г-ООООООООО-Л! «Барселона» — 1:0! Диас Рафинья! Фермин Лопес сыграл накоротке с Рафиньей и тот с угла штрафной отправил мяч точно в угол ворот!
06' Аарон Рамсдейл («Ньюкасл») поймал мяч в руки после навеса с углового.
05' Диас Рафинья («Барселона») прорвался к воротам соперника и заработал угловой для своей команды.
04' Мяч докатился до Аарона Рамсдейла («Ньюкасл»), то не рискуя выбил его сильно на чужую половину поля.
03' Дэн Бёрн («Ньюкасл») оказался первым на отскоке и пробил с линии штрафной — мяч намертво в руки поймал Жоан Гарсия («Барселона»).
02' Сандро Тонали («Ньюкасл») навесил в штрафную со стандарта, но мяч был выбит Пау Кубарси («Барселона»).
01' Раздается свисток арбитра! Матч «Барселона» — «Ньюкасл» начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
20:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Камп Ноу». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!
20:40 Сегодня в Барселоне ясная погода, во время матча температура будет около +13℃.
20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
20:30 Главным арбитром встречи назначен Франсуа Летексье из Франции.
20:25 Сегодняшний матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», который вмещает 99 354 зрителей.
20:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ньюкасл». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
«Барселона»: Гарсия Жоан, Гарсия Эрик, Кубарси Пау, Мартин Жерар, Канселу Жоау, Педри, Берналь Марк, Ямаль Ламин, Лопес Фермин, Рафинья Диас, Левандовски Роберт.
«Ньюкасл»: Рамсдейл Аарон, Триппьер Киран, Тиав Малик, Бёрн Дэн, Холл Льюис, Рэмзи Джейкоб, Тонали Сандро, Жоэлинтон, Эланга Энтони, Гордон Энтони, Барнс Харви.
«Барселона»
«Барселона» завершила общий этап Лиги чемпионов в ТОП-8, поэтому избежала дополнительного испытания в 1/16 финала. Каталонская команда занималась внутренними делами и спокойно ждала соперника в 1/8 финала. Благо что в Ла Лиге «сине-гранатовым» было что делать — там у них ожесточенная борьба за чемпионство.
В чемпионате Испании дела у «Барселоны» идут неплохо — команда занимает первое место в турнирной таблице на 4 очка опережая ближайшего преследователя («Реал Мадрид»). В последнем туре Ла Лиги, накануне матча с «Ньюкаслом», каталонская команда уверенно обыграла на своем поле «Севилью» (5:2).
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» неплохо провел общий этап Лиги чемпионов, заняв 12-е место, которое отправило его в стадию 1/16 финала. В этом раунде английский клуб сражался с «Карабахом». На выезде «сороки» разгромили соперника со счетом 6:1, а затем на своем поле закрепили все это более скромной победой (3:2).
В английской Премьер-лиге у «Ньюкасла» не все оптимистично — команда занимает лишь девятое место и не попадает на следующий сезон в еврокубки. От еврокубковой зоны отставание составляет 7 очков, что довольно много при нынешней плотности результатов. В последнем туре АПЛ «Ньюкасл» на выезде обыграл «Челси» (1:0).
Личные встречи
Между собой эти соперники играли на общей стадии Лиги чемпионов нынешнего сезона и тогда «Барселона» победила в гостях со счетом 2:1. В первом матче 1/8 финала, который также прошел в Англии, соперники разошлись миром (1:1).
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35