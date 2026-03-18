дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов

18 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Ньюкасл». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барселона — Ньюкасл с коэффициентом для ставки за 5.00.

«Барселона»

Турнирное положение: «Кулес» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Барселона» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем реже 3 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кулес» разгромили «Севилью» (5:2).

До того команда подписала мировую с «Ньюкаслом» (1:1). А вот поединок с «Атлетиком» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Кулес» ныне находятся на подъеме. Команда мечтает покорить Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Причем «Барселона» традиционно удачно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» нынешний сезон проводят блекло. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Ньюкасл» на 7 очков отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» переиграли «Челси» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Барселоной» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:3).

При этом «Ньюкасл» в пяти последних матчах победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сороки» ныне несколько прибавили. Команда не уступила в 2 своих последних матчах.

При этом «Ньюкасл» в двух своих последних поединках пропустил всего один раз. Да и Энтони Гордон ныне находится в прекрасной форме.

В этом поединке «сороки» явно будут действовать в расчете на контратаки. Англичане уж точно не боятся «Барсу», что и продемонстрировали в первом матче.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.

Прогноз: «Ньюкасл» способен еще прибавить, да и «кулес» в первом матче выглядели не лучшим образом.

5.00 П2

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч «Барселона» — «Ньюкасл» принесёт чистый выигрыш 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.

5.50 ТБ 5.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч «Барселона» — «Ньюкасл» принесёт прибыль 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: ТБ 5.5 за 5.50

Пять причин, почему ставка зайдет

«Сороки» не уступили в 2 своих последних матчах

«Барселона» имеет кадровые пробоины в виде травм защитников Алехандро Бальде и Жюля Кунде

«Ньюкасл» пропустил всего один раз в 2 последних поединках

«Сороки» в первой встрече выглядели симпатичнее «Барселоны»

Прекрасный цикл проводит один из лидеров «сорок» Энтони Гордон

