Наставник «Тоттенхэма» Игор Тудор сохранит свой пост как минимум до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

По данным источников, хорватский специалист был близок к отставке, однако ничья с «Ливерпулем» (1:1) в последнем туре АПЛ позволила ему удержаться у руля команды. Этот результат стал для «шпор» первым набранным очком под руководством Тудора, и клуб по-прежнему ведёт борьбу за сохранение места в элите английского футбола.

Напомним, что в первой игре противостояния с мадридским «Атлетико» лондонцы потерпели крупное поражение со счётом 2:5.