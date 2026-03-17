Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил результаты команды весной, а также высказался о работе под руководством главного тренера Ролана Гусева.
После зимней паузы бело-голубые обыграли «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1), «Спартак» (5:2) и «Ростов» (1:0).
«Отдаемся по максимуму своему любимому делу и воплощаем требования тренерского штаба на поле.
В чем уникальность подхода Гусева? Любовь ко всем футболистам. Например, после победы над ЦСКА он в раздевалке подошел и каждого футболиста поцеловал», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».