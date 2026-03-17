Защитник «Локомотива» Александр Сильянов выразил мнение, что железнодорожникам нужно усилить игру в обороне.

Ранее московский клуб в 21-м туре РПЛ уступил в Казани «Рубину» со счетом 0:3.

«Надо стараться меньше допускать моментов у своих ворот, потому что мы в каждой игре пропускаем. Не будем пропускать, у чужих ворот у нас точно будут моменты. Поэтому надо что‑то сделать в обороне.

С "Рубином" первый пропустили со стандарта, потом второй тоже — с отскока и еще раз с отскока. Я не знаю, что нам надо сделать, чтобы не пропускать так», — сказал Сильянов «Матч ТВ».

«Локомотив» идет третьим в таблице РПЛ. 22 марта московский клуб примет «Акрон».