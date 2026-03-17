Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался об игре ЦСКА во второй части текущего сезона.

Владислав Радимов globallookpress.com

«По составу и по качеству игры, которую мы видели в матче с "Краснодаром", эта команда должна выруливать. Дальше календарь у них будет проще. Но сколько потеряно в этих трех поражениях, они ставят крест на золотых амбициях. Мы в межсезонье говорили, что ЦСКА будет бороться только за первое место. Но вот эта история очень помешала. И сейчас тренерскому штабу, к которому наверняка теряется доверие игроков, приходится психологически выводить игроков и говорить: "Мы можем, умеем". Но получится ли это?» — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Фабио Челестини проиграли три стартовых матча второй части сезона РПЛ и опустились на пятое место в турнирной таблице.