Форвард «Сантоса» Неймар отреагировал на то, что он не получил приглашение в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

«Очевидно, я расстроен, мне грустно из-за того, что меня не вызвали, но концентрация остается. Мы добьемся своей цели. Мечта продолжается», — приводит слова форварда OneFootball.

Неймар провел 128 встреч за сборную Бразилии. Нападающий забил 79 мячей и сделал 59 голевых передач.

В последний раз Неймар играл за сборную Бразилии в октябре 2023 года, после чего не попадал в заявку национальной команды из-за травм.