Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о возможности продления контракта с главным тренером Хансом-Дитером Фликом на более длительный срок.

«У нас отличные отношения с Фликом, и я считаю, что он может продолжать работать в "Барселоне" еще пять лет. Это молодой, амбициозный специалист, который быстро адаптировался к нашему городу и команде», — сказал Лапорта, слова которого цитирует Goal.

Ханс-Дитер Флик присоединился к «Барселоне» летом 2024 года. Уже в своем дебютном сезоне он привёл клуб к чемпионству и победе в национальном кубке. Ранее он возглавлял «Баварию» и руководил сборной Германии с 2021 по 2023 годы.