Футбольный комментатор Денис Казанский оценил разгромную победу «Краснодара» в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против ЦСКА (4:0).

«Краснодар рисует какие-то шедевральные мячи. Лигочемпионские. Про "быков" ничего нового не узнаём. К счастью. Эстетика и дисциплина.

А вот ЦСКА… Колоссальное преображение. Если не использовать слово "деградация". Никто абсолютно из новичков так и не встроен в гармоничный футбол осени. Теперь кажется, что расставание с Дивеевым стало причиной провала весны.

Стандарты соперника — приговор. Удаления — это следствие всеобщего нервяка. Рейс… Ну ведь тотальное неприятие логики поведения. Продолжаем наблюдение», — написал Казанский в телеграм-канале.

По сумме 2-х встреч «Краснодар» (1:3, 4:0) пробился в финал Кубка России Пути РПЛ, где сыграет против победителя противостояния между московским «Динамо» и «Спартаком».