Футбольный комментатор Денис Казанский оценил разгромную победу «Краснодара» в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против ЦСКА (4:0).

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«Краснодар рисует какие-то шедевральные мячи.  Лигочемпионские.  Про "быков" ничего нового не узнаём.  К счастью.  Эстетика и дисциплина.

А вот ЦСКА… Колоссальное преображение.  Если не использовать слово "деградация".  Никто абсолютно из новичков так и не встроен в гармоничный футбол осени.  Теперь кажется, что расставание с Дивеевым стало причиной провала весны.

Стандарты соперника — приговор.  Удаления — это следствие всеобщего нервяка.  Рейс… Ну ведь тотальное неприятие логики поведения.  Продолжаем наблюдение», — написал Казанский в телеграм-канале.

По сумме 2-х встреч «Краснодар» (1:3, 4:0) пробился в финал Кубка России Пути РПЛ, где сыграет против победителя противостояния между московским «Динамо» и «Спартаком».