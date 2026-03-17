Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Мы играли против очень хорошей команды. Очевидно, что в матчах, где надо доставлять проблемы "Краснодару", надо навязывать им свою игру. Нам усложнили игру красной карточкой. Мы прекрасно понимали, что в меньшинстве будет сложно. Нам нужно было держаться. После второго удаления нас могло спасти только чудо. Надо это понимать, принимать и работать. У меня нет малейших сомнений, что команда все перевернет. Сейчас мы страдаем, мучимся», — приводит слова Челестини «Чемпионат».

ЦСКА продолжит выступление в Кубке России в Пути регионов.