Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Фабио Челестини
«Мы играли против очень хорошей команды.  Очевидно, что в матчах, где надо доставлять проблемы "Краснодару", надо навязывать им свою игру.  Нам усложнили игру красной карточкой.  Мы прекрасно понимали, что в меньшинстве будет сложно.  Нам нужно было держаться.  После второго удаления нас могло спасти только чудо.  Надо это понимать, принимать и работать.  У меня нет малейших сомнений, что команда все перевернет.  Сейчас мы страдаем, мучимся», — приводит слова Челестини «Чемпионат».

ЦСКА продолжит выступление в Кубке России в Пути регионов.