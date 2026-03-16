Лидер атаки московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что отличная игра команды после возобновления сезона — целиком и полностью заслуга тренерского штаба во главе с Роланом Гусевым.

«Писарев ошибается, когда говорит, что мы играем на „багаже Карпина“.  Думаю, видно, что сейчас мы играем абсолютно по‑другому, не так, как при Валерии Карпине, — даже если посмотреть игровую схему.  Нынешний результат команды — полностью заслуга Ролана Александровича Гусева, его тренерского штаба и футболистов», — сказал Тюкавин в интервью «Матч ТВ».

Зимой Гусева официально назначили новым главным тренером бело‑голубых.  Под его руководством команда выиграла четыре матча из четырёх.  Были обыграны «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) и «Ростов» (1:0) в МИР РПЛ, а также «Спартак» (5:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.