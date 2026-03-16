Официальный сайт Российской Премьер-Лиги выложил календарь игр до конца чемпионата (23-й по 30-й тур).

Официальный мяч РПЛ premierliga.ru

23-й тур

4 апреля (суббота)

13:00 «Акрон» — ЦСКА
15:15 «Зенит» — «Крылья Советов»
17:30 «Динамо» — «Оренбург»
19:45 «Ахмат» — «Краснодар»

5 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Ростов»
16:30 «Динамо» (Махачкала) — «Балтика»
19:30 «Спартак» — «Локомотив»

6 апреля (понедельник)

19:30 «Сочи» — «Рубин»

24-й тур

11 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»
16:30 «Рубин» — «Оренбург»
19:30 «Балтика» — «Пари НН»

12 апреля (воскресенье)

14:00 ЦСКА — «Сочи»
16:30 «Ростов» — «Спартак»
16:30 «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Зенит» — «Краснодар»

13 апреля (понедельник)

17:00 «Акрон» — «Динамо»

25-й тур

17 апреля (пятница)

19:30 «Ростов» — «Сочи»

18 апреля (суббота)

12:00 «Оренбург» — «Локомотив»
14:30 «Крылья Советов» — ЦСКА
17:00 «Рубин» — «Акрон»
19:30 «Пари НН» — «Динамо»

19 апреля (воскресенье)

14:30 «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»
17:00 «Спартак» — «Ахмат»
19:30 «Краснодар» — «Балтика»

26-й тур

21 апреля (вторник)

17:30 «Сочи» — «Крылья Советов»
19:45 ЦСКА — «Ростов»

22 апреля (среда)

17:30 «Оренбург» — «Пари НН»
19:45 «Динамо» — «Рубин»
19:45 «Локомотив» — «Зенит»

23 апреля (четверг)

17:30 «Акрон» — «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Спартак» — «Краснодар»
19:45 «Ахмат» — «Балтика»

27-й тур

25 апреля (суббота)

14:30 «Ростов» — «Оренбург»
17:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»
19:30 «Рубин» — ЦСКА

26 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Спартак»
17:00 «Динамо» — «Сочи»
17:00 «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Зенит» — «Ахмат»

27 апреля (понедельник)

20:00 «Балтика» — «Акрон»

28-й тур

1 мая (пятница)

17:00 «Крылья Советов» — «Спартак»
19:30 «Локомотив» — «Динамо»

2 мая (суббота)

14:00 «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
16:30 «Балтика» — «Рубин»
19:00 ЦСКА — «Зенит»

3 мая (воскресенье)

14:30 «Сочи» — «Оренбург»
17:00 «Акрон» — «Краснодар»
19:30 «Ахмат» — «Пари НН»

29-й тур

10 мая (воскресенье)

12:30 «Оренбург» — «Крылья Советов»
15:00 «Зенит» — «Сочи»
17:15 «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Локомотив» — «Балтика»

11 мая (понедельник)

13:00 «Акрон» — «Ростов»
15:15 «Пари НН» — ЦСКА
17:30 «Спартак» — «Рубин»
20:00 «Динамо» — «Краснодар»

30-й тур

17 мая (воскресенье)

18:00 «Ростов» — «Зенит»
18:00 «Краснодар» — «Оренбург»
18:00 «Крылья Советов» — «Акрон»
18:00 ЦСКА — «Локомотив»
18:00 «Рубин» — «Пари НН»
18:00 «Балтика» — «Динамо»
18:00 «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
18:00 «Сочи» — «Ахмат»