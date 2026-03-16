Наставник московского «Динамо» Ролан Гусев подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом». Столичный коллектив одолел соперника со счетом 1:0, единственный гол забил Константин Тюкавин.

«Побед лёгких не бывает. Каждая игра по-своему вызывает сложности. "Ростов" действует в определённом стиле, и против них, особенно в гостях, играть тяжело. Они используют длинные передачи, и всегда нужно держать спину, выигрывать верховые дуэли, брать подборы.

В этом плане ребята — молодцы. Мы их просили лишить "Ростов" этих элементов, и они в целом всё выполнили, доведя матч до победы», — приводит слова Гусева сайт московского клуба.