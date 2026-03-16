Мадридский «Реал» планирует усилить состав в ближайшее трансферное окно и проявляет интерес к вингеру «Баварии» Майклу Олисе.

Президент «Реал Мадрид» Флорентино Перес высоко оценивает французского футболиста и готов предложить за него 160 миллионов евро, как сообщает Bild. Однако «Бавария» не намерена продавать Олисе этим летом.

Француз играет за мюнхенский клуб второй сезон. За это время он принял участие в 93 матчах, забив 35 голов и отдав 50 голевых передач. Следующий матч «Баварии» состоится 18 марта против «Аталанты» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.