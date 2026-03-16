«Реал Сосьедад» одержал победу над «Осасуной» (3:1) в матче 28-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев дублем отметился Гонсалу Гедеш, отличившись на 28-й и 52-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Микель Оярсабаль на 24-й минуте с пенальти.
Единственный гол у «Осасуны» забил Виктор Муньос на 77-й минуте.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.
Результат матча
Реал СосьедадСан-Себастьян3:1ОсасунаПамплона
1:0 Микель Оярсабаль 24' пен. 2:0 Гонсалу Гуэдеш 28' 3:0 Гонсалу Гуэдеш 52' 3:1 Виктор Муньос 77'
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Дуйе Чалета-Цар, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Беньят Туррьентес (Янхель Эррера 63'), Карлос Солер, Гонсалу Гуэдеш (Пабло Марин 63'), Микель Оярсабаль, Брайс Мендес (Лука Сучич 63'), Андер Барренечеа
Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена (Хорхе Эррандо 58'), Валентен Розье, Аймар Орос (Энрике Барха 74'), Лукас Торро (Мойсес Гомес 46'), Хон Монкайола (Асьер Осамбела 84'), Анте Будимир, Рауль Моро (Икер Муньос 46'), Виктор Муньос
Жёлтые карточки: Беньят Туррьентес 59' (Реал Сосьедад), Орри Оускарссон 78' (Реал Сосьедад), Игор Субельдия 82' (Реал Сосьедад)
После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 7-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе. «Осасуна» — на 11-й строчке с 34 баллами.