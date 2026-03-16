«Реал Сосьедад» одержал победу над «Осасуной» (3:1) в матче 28-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев дублем отметился Гонсалу Гедеш, отличившись на 28-й и 52-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Микель Оярсабаль на 24-й минуте с пенальти.

Единственный гол у «Осасуны» забил Виктор Муньос на 77-й минуте.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

Результат матча Реал Сосьедад Сан-Себастьян 3:1 Осасуна Памплона 1:0 Микель Оярсабаль 24' пен. 2:0 Гонсалу Гуэдеш 28' 3:0 Гонсалу Гуэдеш 52' 3:1 Виктор Муньос 77' Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Дуйе Чалета-Цар, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Беньят Туррьентес ( Янхель Эррера 63' ), Карлос Солер, Гонсалу Гуэдеш ( Пабло Марин 63' ), Микель Оярсабаль, Брайс Мендес ( Лука Сучич 63' ), Андер Барренечеа Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена ( Хорхе Эррандо 58' ), Валентен Розье, Аймар Орос ( Энрике Барха 74' ), Лукас Торро ( Мойсес Гомес 46' ), Хон Монкайола ( Асьер Осамбела 84' ), Анте Будимир, Рауль Моро ( Икер Муньос 46' ), Виктор Муньос Жёлтые карточки: Беньят Туррьентес 59' (Реал Сосьедад), Орри Оускарссон 78' (Реал Сосьедад), Игор Субельдия 82' (Реал Сосьедад)

Статистика матча 6 Удары в створ 5 8 Удары мимо 5 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 15 Фолы 10

После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 7-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе. «Осасуна» — на 11-й строчке с 34 баллами.