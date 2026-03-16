Одной из главных целей мадридского «Реала» в летнее трансферное окно станет полузащитник «Баварии» Майкл Олисе.
По данным издания The Touchline, за французского вингера королевский клуб готов отдать 160 млн евро. Эту сумму уже согласовал со спортивным отделом президент мадридцев Флорентино Перес.
За «Баварию» Олисе выступает второй сезон. Всего он провёл там 93 матча, забил в них 35 голов и сделал 50 результативных передач во всех турнирах.
Ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» 18 марта Олисе пропустит из-за перебора жёлтых карточек.