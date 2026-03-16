Центральный полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк идёт под первым номером в списке молодых игроков (до 21 года) на своей позиции не из топ‑5 европейских лиг по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Кисляк получил от портала 79,5 балла из 100 возможных. Вторую строчку в списке занимает ивуариец Крист Инао Улай (78,6 балла) из «Трабзонспора».

Тройку замыкает нигериец Джон Отомево из «Хапоэля» Тель‑Авива.

Всего в текущем сезоне 20‑летний хавбек провёл за ЦСКА 31 матч, забил в них 5 голов и сделал 7 результативных передач.