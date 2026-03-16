Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1) поделился впечатлениями от просмотра игры с трибун.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Это было идеально. Мне нравится находиться там. Я буду ещё больше жаловаться судьям, чтобы получить больше жёлтых карточек и снова оказаться на трибуне.

Да, ощущения другие. Там ты более расслаблен. Мы обсуждали с Пепом Лейндерсом, и было чувство, что появляется больше пространства для замен», — сказал специалист на пресс-коференции после игры.

Напомним, ранее Гвардиола из‑за перебора жёлтых карточек заработал двухматчевую дисквалификацию.