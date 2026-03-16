Экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко оценил игру команды в весенней части сезона РПЛ.

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов globallookpress.com

В воскресенье московский клуб в рамках 21-го тура в Казани уступил «Рубину» со счетом 0:3.

«Надо смотреть, как происходит у "Локомотива" подготовка к весне.  Может быть, где-то команда выходит не очень свежей.  Третий год подряд вторая часть сезона даётся им тяжело.  Хотя на сборах показывают себя неплохо.

Надо что-то менять.  Не тренерский штаб, но им надо разобраться, где есть упущения, почему команда тяжело начинает играть после сборов.  Играть же не разучились.  Команда молодая, при правильной подготовке должны набираться опыта», — сказал Гуренко «Чемпионату».