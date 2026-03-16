Экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко оценил игру команды в весенней части сезона РПЛ.

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов globallookpress.com

В воскресенье московский клуб в рамках 21-го тура в Казани уступил «Рубину» со счетом 0:3.

«Надо смотреть, как происходит у "Локомотива" подготовка к весне. Может быть, где-то команда выходит не очень свежей. Третий год подряд вторая часть сезона даётся им тяжело. Хотя на сборах показывают себя неплохо.

Надо что-то менять. Не тренерский штаб, но им надо разобраться, где есть упущения, почему команда тяжело начинает играть после сборов. Играть же не разучились. Команда молодая, при правильной подготовке должны набираться опыта», — сказал Гуренко «Чемпионату».