Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Совершенно ясно, что мы сыграли только первую встречу, а впереди ещё вторая.  Ответная встреча всегда отличается, потому что одна из команд может покинуть турнир и хочет этого не допустить.  Мы готовы и привыкли играть в таких матчах.  Хотим показать себя с лучшей стороны.

Самоуверенность — это одно, а вот вера в себя — это нечто особенное.  В матче возможно сыграть лучше или хуже, но мы показали, что играем как настоящая команда.  Мы можем играть с любым соперником», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Матч «Челси» — «ПСЖ» состоится в Лондоне во вторник, 17 марта.  В первой игре парижане победили с результатом 5:2.