Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (0:3).

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«У "Рубина" был самый серьезный настрой на этот матч. Плюс тот фактор, что командой руководит новый тренер, положительно влияет на игроков — футболисты ещё больше хотели проявить себя.

Безусловно, сказалось на результате и удаление в составе "Локомотива". Не были они готовы восстановить игру после того, как остались в меньшинстве. Это психология — мандраж начался, когда поле покинул их игрок. Правда, ничего особенного там не было, чтобы футболиста удалять.

Но в основном свою роль сыграл настрой "Рубина". Потому что "Локомотив" по составу явно сильнее. Плюс, конечно, очень не хватает "Локомотиву" покинувшего команду Баринова. А в ЦСКА Дмитрий, кстати, пока не вписывается. Думаю, что скоро там на лавку сядет», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Рубин» — на 8-й строчке с 29-ю баллами.