Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о работе Майкла Каррика на посту наставника команды.

«Он 100% должен получить эту работу. Я уже говорил об этом. Я знал, что с Карриком будет хорошо. Я очень хорошо его знаю. Знаю его характер, его личность. Команде был нужен спокойный человек, а также тот, который знает этот клуб и понимает игроков. Игрокам была нужна поддержка и внимание, и он им это дал.

Мы увидели, что игроки стали играть качественнее, действуют сплоченнее, и теперь они выглядят очень сильной командой. Как по мне, зачем что-то менять? У него лучший процент побед среди тренеров "МЮ" после такого количества матчей. Поэтому, на мой взгляд, он должен получить эту работу», — цитирует Руни ВВС.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ на данный момент.