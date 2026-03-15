В матче 28-го тура испанской Примеры «Реал» в родных стенах разгромил «Эльче» с результатом 4:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Дин Хейсен и Арда Гюлер. Автогол Мануэля Морана стал единственным взятием ворот в исполнении гостей.
Результат матча
Реал МадридМадрид4:1ЭльчеЭльче
1:0 Антонио Рюдигер 39' 2:0 Федерико Вальверде 45' 3:0 Дин Хейзен 66' 4:0 Арда Гюлер 89'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (Диего Агуадо 61'), Фран Гарсия, Федерико Вальверде (Гонсало Гарсия 59'), Тиаго Питарч Пинар (Manuel Angel 64'), Орельен Чуаэми (Daniel Yanez 59'), Эдуардо Камавинга, Браим Диас (Cesar Palacios 64'), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор (Арда Гюлер 58')
Эльче: Матиас Дитуро, Лео Петро (Рафаэль Мир Висенте 64'), Давид Аффенгрубер (Грэйди Диангана 74'), Виктор Чуст, Буба Сангаре (Адрия Педроса 23'), Федерико Редондо (Хосан 64'), Алейкс Фебас, Мартим Нету (Педро Бигас 74'), Андре Силва, Лукас Сепеда (Марк Агуадо 64'), Херман Валера
Жёлтые карточки: Эдуардо Камавинга 55' — Херман Валера 63', Давид Аффенгрубер 66', Рафаэль Мир Висенте 88'
«Реал» заработал 66 очков, занимает второе место в турнирной таблице и на один балл отстает от первой «Барселоны». «Эльче» с 26 пунктами идет 17-м.