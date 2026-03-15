В матче 21-го тура чемпионата России «Пари НН» переиграл «Крылья Советов» со счетом 3:0.

Алексей Шпилевский (главный тренер «Пари НН»)
globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Олакунле Олусегун на 29-й минуте, реализовав пенальти.  Удвоил преимущество хозяев Лука Тичич на 45+2-й минуте, а точку в игре поставил Даниил Лесовой.

Пари НН 3:0 Крылья Советов
Пари НН:  Medvedev,  Shnaptsev,  Kakkoev,  Kirsch,  Karic,  Sarfo,  Ticic,  Balboa,  Smelov,  Olusegun,  Cephas
Крылья Советов:  Фернандо Костанца,  Pesjakov,  Requena,  Oroz,  Bozhin,  Babkin,  Fernandez,  Stolbov,  Galdames,  Geoffrey,  Shumansky

«Пари НН» с 20 очками в активе поднялся на 13-е место в турнирной таблице.  «Крылья Советов» имеет в своем активе 20 очков и идет 14-м.