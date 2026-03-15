В матче 21-го тура чемпионата России «Пари НН» переиграл «Крылья Советов» со счетом 3:0.

Алексей Шпилевский (главный тренер «Пари НН») globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Олакунле Олусегун на 29-й минуте, реализовав пенальти. Удвоил преимущество хозяев Лука Тичич на 45+2-й минуте, а точку в игре поставил Даниил Лесовой.

Результат матча Пари НН Нижний Новгород 2:0 Крылья Советов Самара Пари НН: Medvedev, Shnaptsev, Kakkoev, Kirsch, Karic, Sarfo, Ticic, Balboa, Smelov, Olusegun, Cephas Крылья Советов: Фернандо Костанца, Pesjakov, Requena, Oroz, Bozhin, Babkin, Fernandez, Stolbov, Galdames, Geoffrey, Shumansky

«Пари НН» с 20 очками в активе поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» имеет в своем активе 20 очков и идет 14-м.