Хавбек ЦСКА Иван Обляков обратился к болельщикам армейцев после матча 21-го тура РПЛ с «Балтикой». Красно-синие уступили в Калининграде со счётом 0:1.

«Всегда сложно что‑то говорить или писать после таких неудачных и тяжелых матчей. После них хочется закрыться от всех, остаться наедине с собой, разобраться, почему так происходит, и просто молча работать над собой.

Но у нас есть вы — наши болельщики. Мы слышим ваши эмоции, видим ваше разочарование и разделяем его. Спасибо, что остаетесь с нами даже после таких матчей. Обещаем — мы сделаем все, чтобы исправиться, вернуть те эмоции, ради которых вы приходите на стадион и включаете трансляцию», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

ЦСКА идет на пятом месте в РПЛ, набрав 36 баллов.