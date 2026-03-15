Клуб Первой лиги чемпионата России по футболу «Спартак» (Кострома) объявил об уходе с поста главного тренера Сергея Бондаря.

Сергей Бондарь сайт ФНЛ

«Сергей Иванович Бондарь, имеющий действующую лицензию категории А, продолжает свою работу в системе клуба, однако вынужден освободить должность главного тренера команды согласно новым регламентным нормам. Евгений Валерьевич Таранухин будет руководить командой в период до утверждения тренера с лицензией Pro.

Вопрос, останется ли Сергей Иванович Бондарь далее в тренерском штабе костромского „Спартака“, в настоящее время открыт. Как только стороны определятся с форматом дальнейшего сотрудничества — мы проинформируем дополнительно», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера станет Евгений Таранухин. После 24 туров «Спартак» занимает 4‑е место в таблице с 37 очками.

Напомним, что с 2026 года главный тренер команды Первой лиги обязан иметь лицензию категории УЕФА Pro.