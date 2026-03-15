Форвард «Зенита» Джон Дуран отметил, что он рад играть за сине-бело-голубых.  Ранее нападающий забил гол в матче 21‑го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0), реализовав пенальти на 81‑й минуте.

Джон Дуран globallookpress.com

«Я очень рад, что смог забить и помочь команде выиграть.  Очень надеюсь, что голов будет еще много.  Отпраздновал их танцем, который мы успели немного отрепетировать.

Это невероятно — выступать за такую классную команду, как "Зенит".  Атмосфера на стадионе была великолепной», — сказал Дуран в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» с 45 очками идет вторым в таблице РПЛ.