Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу игры своей команды.

Ранее в рамках АПЛ «канониры» с трудом одолели «Эвертон» (2:0), дожав оппонента лишь в концовке встречи.

«Последние несколько месяцев складываются невероятно. Это было нечто. Мы продолжаем борьбу во всех турнирах и бьёмся в каждой игре так, будто она последняя. Иногда мы играем превосходно, иногда — не очень, но это неустанное стремление к победе — одно из лучших качеств нашей команды», — цитирует Артету пресс-служба лондонцев.

На данный момент коллектив Артеты лидирует в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на девять очков.