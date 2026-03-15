В 21-м туре РПЛ тольяттинский «Акрон» примет грозненский «Ахмат». Матч пройдет в Самаре и начнётся в 14:00 мск.

Станислав Черчесов

Команды огласили стартовые составы:

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

«Ахмат»: Ульянов, Абдулкадыров, Цаке, Богосавац, Хлусевич, Ндонг, Исмаэл Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

Тольяттинцы расположились на 11-й позиции в таблице, всего в трёх очках от зоны стыковых матчей. Грозненский «Ахмат» занимает 9-е место, опережая «Акрон» на пять баллов.

Прогноз на матч 21-го тура РПЛ между «Акроном» и «Ахматом» доступен по ссылке.