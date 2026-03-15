Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о поражении от «Пари НН» (0:3).

«Я не думаю, что счет по игре, потому что во втором тайме у нас были свои определенные подходы и моменты. Плюс, в концовке мы уже большими силами пошли в атаку и потеряли баланс. В первом тайме мы неправильно играли, во втором более‑менее исправили и лучше выглядели», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

«Пари НН» с 20 очками в активе поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» имеет в своем активе 20 очков и идет 14-м.