В матче 30-го тура чемпионата Англии «Брайтон» на выезде победил «Сандерленд» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Янкуба Минте на 58-й минуте.
Результат матча
СандерлендСандерленд0:1Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
0:1 Янкуба Минте 58'
Сандерленд: Мелькер Элльборг, Лютсхарел Гертрейда, Дэниел Баллард (Luke O'Nien 64'), Омар Альдерете, Трай Хам, Ноа Садики, Гранит Джака, Крис Ригг, Абиб Диарра, Чемсдин Талби (Деннис Киркин 85'), Брайан Бробби (Натан Морайа-Уэлш 78')
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Янкуба Минте (Максим Де Кёйпер 76'), Джек Хиншелвуд, Диего Гомес, Паскаль Грос, Джеймс Милнер, Ферди Кадиоглу, Матс Виффер, Дэнни Уэлбек
Жёлтые карточки: Гранит Джака 76' — Диего Гомес 51', Янкуба Минте 74'
«Брайтон» с 40 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Сандерленд» (40) — 12-й.
В параллельной игре «Бернли» и «Борнмут» сыграли вничью 0:0.
«Борнмут» набрал 41 балл и занимает 9-е место в турнирной таблице, «Бернли» с 20 очками идет 19-м.