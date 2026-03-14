В матче 30-го тура чемпионата Англии «Брайтон» на выезде победил «Сандерленд» со счетом 1:0.

«Брайтон»
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Янкуба Минте на 58-й минуте.

Результат матча

0:1 Янкуба Минте 58'
Сандерленд:  Мелькер Элльборг,  Лютсхарел Гертрейда,  Дэниел Баллард (Luke O'Nien 64'),  Омар Альдерете,  Трай Хам,  Ноа Садики,  Гранит Джака,  Крис Ригг,  Абиб Диарра,  Чемсдин Талби (Деннис Киркин 85'),  Брайан Бробби (Натан Морайа-Уэлш 78')
Брайтон энд Хоув Альбион:  Барт Вербрюгген,  Льюис Данк,  Ян Паул ван Хекке,  Янкуба Минте (Максим Де Кёйпер 76'),  Джек Хиншелвуд,  Диего Гомес,  Паскаль Грос,  Джеймс Милнер,  Ферди Кадиоглу,  Матс Виффер,  Дэнни Уэлбек
Жёлтые карточки:  Гранит Джака 76'  —  Диего Гомес 51',  Янкуба Минте 74'

«Брайтон» с 40 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Сандерленд» (40) — 12-й.

В параллельной игре «Бернли» и «Борнмут» сыграли вничью 0:0.

«Борнмут» набрал 41 балл и занимает 9-е место в турнирной таблице, «Бернли» с 20 очками идет 19-м.