Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мыслями после победы своей команды над «Сочи» (2:1) в рамках 21-го тура РПЛ.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Ожидали, что будет непростой матч. Сейчас эмоций много. В первую очередь важно было победить. А по игре… потом посмотрим. Главное, что взяли три очка.

Почему такая слабая реализация? Хорошо, что есть моменты. Такое бывает в футболе. Настрой был правильный, а с реализацией ничего страшного. Главное, что создаем моменты.

Было ли волнение перед пенальти? Волнение всегда присутствует. Сразу решил, как буду бить. И не стал менять решение», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

«Краснодар» с 46 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ