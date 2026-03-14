Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мыслями после победы своей команды над «Сочи» (2:1) в рамках 21-го тура РПЛ.

Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

«Ожидали, что будет непростой матч.  Сейчас эмоций много.  В первую очередь важно было победить.  А по игре… потом посмотрим.  Главное, что взяли три очка.

Почему такая слабая реализация?  Хорошо, что есть моменты.  Такое бывает в футболе.  Настрой был правильный, а с реализацией ничего страшного.  Главное, что создаем моменты.

Было ли волнение перед пенальти?  Волнение всегда присутствует.  Сразу решил, как буду бить.  И не стал менять решение», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

«Краснодар» с 46 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ