Московская «Родина» в матче 24-го тура Первой лиги сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» — 2:2.

Гости уверенно начали игру и уже в первом тайме забили дважды: отличились Иван Тимошенко и Артем Мещанинов.

Однако «СКА-Хабаровск» сумел переломить ход встречи — дубль Хакобо Алькальде позволил сначала сократить отставание в начале второго тайма, а затем на компенсированных минутах сравнять счёт.

Стоит отметить и неудачный момент «Родины» на 20-й минуте, когда Хосе Рейна не реализовал пенальти.

Московская команда набрала важное очко и с 43 баллами поднялась на второе место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» (33) располагается на седьмой позиции.