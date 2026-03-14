В 29-м туре Серии А состоится поединок между «Наполи» и «Лечче». Событие запланировано на 14 марта 20:00 мск.

«Наполи» выиграл в двух последних турах, обыграв «Торино» и «Верону» с одинаковым результатом 2:1. После этого коллектив Антонио Конте набрал 56 очков и пока что может уверенно себя чувствовать на 3-й позиции.

«Лечче» борется за сохранение прописки в элите. Пока что коллектив на 16-й строчке, однако отрыв от зоны вылета составляет всего 3 пункта. Оторваться удалось в прошлом туре благодаря победе над «Кремонезе» 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Букмекеры дают 1.41 на победу «Наполи», 4.39 на ничью и 9.80 на победу «Лечче».

Искусственный интеллект уверен в победе «Наполи» с минимальным счетом 1:0.

